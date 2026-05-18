Την έντονη αντίδραση των Ρομά στη Ρόδο έχει προκαλέσει το σχέδιο μετεγκατάστασης του καταυλισμού τους, που επιχειρεί να εφαρμόσει ο Δήμος.

Ο επονομαζόμενος «Βασιλιάς των τσιγγάνων», Βασίλης Στηροκλέας μίλησε για το θέμα στη «Ζούγκλα», εξηγώντας πως οι σχεδιασμοί έγιναν ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι περίπου 50 οικογένειες Ρομά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Δήμος επιχειρεί να τους «μετατοπίσει» σε χώρο, όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε χωματερή (δείτε εδώ ολόκληρο το Σχέδιο-Δράσης-για-Ρομά, που εκπονήθηκε στη Ρόδο) και η ατμόσφαιρα θεωρείται επιβαρυμένη από το μεθάνιο, που παράχθηκε από τις καύσεις ή την αποσύνθεση των σπουπιδιών.

Ακούστε τις δηλώσεις του Βασίλη Στηροκλέα στη «Ζούγκλα», που τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του, Ευριπίδης, δηλώνουν πληρεξούσιοι της κοινότητας των Ρομά για τα Δωδεκάνησα και επιμένουν πως ουδέποτε συμφώνησαν με το σχέδιο μετεγκατάστασης της κοινότητας σε χώρο, που έχει ήδη κριθεί ως ακατάλληλος, λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών και συγκέντρωσης μεθανίου: