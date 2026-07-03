Aναστάτωση και ανησυχία προκλήθηκε στους κατοίκους της Άνοιξης, όταν μια άγνωστη, έντονα δύσοσμη κόκκινη ουσία κάλυψε ξαφνικά αρκετά σπίτια της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6). Οι ένοικοι τουλάχιστον τεσσάρων με πέντε κατοικιών διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι οι αυλές και οι προσόψεις των σπιτιών τους είχαν βαφτεί κόκκινες, με την πυκνότητα του χρώματος να ποικίλλει από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία.

Σε μία από τις περιπτώσεις, η κατάσταση ήταν σχεδόν απόκοσμη, θυμίζοντας σκηνικό από ταινία τρόμου. Τοίχοι, δέντρα, ο κήπος καθώς και τα έπιπλα της βεράντας είχαν καλυφθεί ολοκληρωτικά από το μυστηριώδες υλικό.

Η ιδιοκτήτρια του πιο επιβαρυμένου σπιτιού περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τη στιγμή του συμβάντος: Άκουσε έναν ξαφνικό θόρυβο που έμοιαζε με δυνατή βροχή και, όταν βγήκε έξω, αντίκρισε ένα πρωτόγνωρο θέαμα. Όπως εξομολογήθηκε, η πρώτη της σκέψη λόγω του χρώματος ήταν ότι επρόκειτο για αίμα, πριν καταλάβει ότι πρόκειται για κάποιο χημικό υλικό. Η ίδια συμπλήρωσε ότι η ουσία είναι γλιστερή στην αφή και αναδίδει μια πολύ έντονη μυρωδιά.

Ο κ. Σπυρόπουλος, ένας άλλος κάτοικος, δήλωσε ότι παρά τις επίμονες προσπάθειες του ίδιου, της συζύγου του και της κόρης του, οι οποίοι καθάριζαν για ώρες, στάθηκε αδύνατο να απομακρύνουν πλήρως τα κόκκινα κατάλοιπα από τις επιφάνειες και τα αντικείμενα. Ο ίδιος επισήμανε πως λίγο πριν το περιστατικό είδε ένα «κίτρινο αεροπλάνο» να πετά πάνω από την περιοχή, χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει αν αυτό συνδέεται με το γεγονός.

Λόγω της φύσης του υλικού, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για επιβραδυντικό υγρό που χρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαγιών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές ξεκαθάρισαν πως δεν βρισκόταν σε εξέλιξη καμία πυροσβεστική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή και δεν υπήρξε καμία σχετική αναφορά ή ενημέρωση από χειριστή αεροσκάφους για τυχαία ή αναγκαστική διαρροή υλικού.