Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, σε συνεργασία με στελέχη της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη 21χρονος συνεργός του, του οποίου τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως.

Σύμφωνα με το Voria.gr, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού με ασύλληπτους συνεργούς τους, είχαν συγκροτήσει ομάδα με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Χρησιμοποιώντας το ιδιωτικής χρήσης όχημα και το ρυμουλκούμενο τρέιλερ του 49χρονου, αφαίρεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/07) εκτεταμένες καλωδιώσεις από χώρους αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων σε περιοχή του δήμου Νέας Ζίχνης.

Η αξία της συγκεκριμένης καλωδίωσης αποτιμάται στις 35.000 ευρώ.

Δεύτερο χτύπημα με λεία 90.000 ευρώ

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στο πρόσφατο περιστατικό.

Όπως διαπιστώθηκε, στις 25 Μαΐου 2026, τα μέλη της σπείρας είχαν εισβάλει σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στην περιοχή του δήμου Εμμανουήλ Παππά. Από το σημείο εκείνο είχαν αφαιρέσει βιομηχανικές καλωδιώσεις, η οικονομική αξία των οποίων ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Ευρήματα και κατασχέσεις στην οικία του δράστη

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Το αυτοκίνητο και το τρέιλερ, το οποίο ήταν ήδη φορτωμένο με καλωδίωση συνολικού βάρους 800 κιλών (η ποσότητα αυτή αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη της).

Δύο κυνηγετικά όπλα.

Τέσσερις φορητοί ασύρματοι (πομποδέκτες).

Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων πένσα, μεταλλικός κόφτης και δύο ηλεκτρικοί τροχοί κοπής.

Η επιχειρησιακή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη, με σκοπό την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, καθώς και την εξέταση της πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις κλοπών μετάλλων στην ευρύτερη περιφέρεια.

Ο 49χρονος συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών για την άσκηση ποινικής δίωξης.