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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην Καβάλα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 10:30, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική περιοχή ενώ ξεκίνησε από όχημα σε αυτοκινητόδρομο την ώρα που ήταν σταματημένο στην κίνηση.

Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και από εκεί οι φλόγες επεκτάθηκαν.

Δείτε βίντεο από την κατάσβεση της πυρκαγιάς:

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ​​ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.