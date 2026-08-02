Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κεφαλονιά, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Κρεμμύδι συνεχίζει να μαίνεται, έχοντας επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό και τα Μαυράτα.

Οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά κατοικίες, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική εκκένωση επτά περιοχών μέσω του 112.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, μαζί με ενισχύσεις που φτάνουν ακτοπλοϊκώς από την Πάτρα, δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα.

Η επέκταση της φωτιάς

Η φωτιά, που ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Κρεμμύδι, επεκτάθηκε ταχύτατα εξαιτίας των ανέμων προς το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό, τα Μαυράτα και τις γύρω περιοχές.

Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από σπίτια στο Μαρκόπουλο, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις Αρχές. Για την ασφάλεια των πολιτών, εστάλησαν μηνύματα από το 112, οδηγώντας στην προληπτική εκκένωση επτά συνολικά περιοχών.

Στη μάχη τα εναέρια μέσα και ενισχύσεις από Πάτρα

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι επίγειες δυνάμεις που πάλευαν όλη τη νύχτα με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις ενισχύθηκαν σημαντικά από τα εναέρια μέσα.

Στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν:

Ένα αεροσκάφος Canadair.

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Δύο αεροσκάφη τύπου PZL που εδρεύουν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.

Παράλληλα, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, οι δυνάμεις στο νησί ενισχύονται εκτάκτως με επιπλέον προσωπικό και οχήματα, που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Πάτρας.

Βίντεο από εναέριες και επίγειες επιχειρήσεις:

Η πρώτη αποτίμηση των ζημιών

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την έκταση της οικολογικής και υλικής καταστροφής, με μεγάλες εκτάσεις να έχουν παραδοθεί στις στάχτες.

Παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα μέσα στους οικισμούς, ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Στην περιοχή ξεκινά ήδη η πρώτη καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.