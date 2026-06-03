Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Για το περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν μετά τις 15:00.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει παρατάξει ισχυρά επίγεια και εναέρια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν 67 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν εκφράζεται ανησυχία ή απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: