Νέοι μάρτυρες καταθέτουν στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα το πρωί κατέθεσε ένας άντρας ο οποίος προτάθηκε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο στην προσπάθεια του να αποδείξει ότι δεν είχε σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πρόκειται για τον ασθενή που είχε, πριν φύγει από το ιατρείο του, εκείνο το μεσημέρι για να πάει να φάει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας ο οποίος είναι ασθενής του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, κατέθεσε ότι πριν την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο, ο γιατρός του συνταγογράφησε εξετάσεις, είδε το καρδιογράφημά του και αποχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα με τον γιατρό.

Στην έξοδο συνάντησε τον τραγουδιστή με τον οποίο γνωρίζονταν από παλιά και χαιρετήθηκαν, ενώ όπως είπε τον είδε με τσιρότο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, από τη συμπεριφορά του γιατρού δεν σχημάτισε την εντύπωση ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη σχέση ή επαφή με τον τραγουδιστή.

Στο υπόμνημά του, ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος για τον συγκεκριμένο μάρτυρα είχε πει:

«Η εν λόγω κατάθεση θα αποδείξει ότι αφενός δεν είχα καμία συνεννόηση ή συνομιλία ούτε πρόταση θεραπευτική ή άλλη προς τον εκλιπόντα και επιπλέον θα αποδείξει ότι είμαι τόσο άσχετος με την παρουσία του στο συστεγαζόμενο ιατρείο και μου ήτο τόσο «αδιάφορο» ως περιστατικό (καθώς δεν συνδεόμουν καθόλου με αυτό) που την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στο χώρο εγώ αψηφώντας τελείως το γεγονός έφυγα και πήγα όπως είναι γνωστό στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο εστιατόριο «Le Rose» μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού του εκλιπόντος, προφανώς επειδή ουδόλως συσχετιζόμουν μαζί του ή με την θεραπεία που είχε προγραμματίσει με την κα Γάκα».