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Με στόχο την ομαλή και ασφαλή εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν τις συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε έκτακτη παράταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ για σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση του κοινού, τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς αναπροσαρμόζονται για αυτό το διήμερο ως εξής:
Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ)
Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών έχουν προγραμματιστεί:
- Από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:00
- Από Κηφισιά προς Πειραιά στη 01:00
- Από Ομόνοια προς Πειραιά στη 01:32 και προς Κηφισιά στη 01:19
- Από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 01:34 και προς Κηφισιά στη 01:16
Γραμμές 2 & 3 (Μετρό)
Κομβικό σημείο εξυπηρέτησης αποτελεί ο σταθμός «Σύνταγμα», από τον οποίο οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 τα ξημερώματα.
Για τους υπόλοιπους σταθμούς (τερματικούς και ενδιάμεσους), οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40
- Από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49 και προς Ανθούπολη στις 02:07
- Από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54 και προς Ανθούπολη στις 02:03
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στη 01:34
- Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38
- Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας στη 01:55 και προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02
Δίκτυο Τραμ
Για όσους επιλέξουν το Τραμ για τη μετακίνησή τους, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «Σύνταγμα» τις παρακάτω ώρες:
- Προς Πικροδάφνη στη 01:40
- Προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40
- Προς Ακτή Ποσειδώνος (Πειραιάς) στις 00:30