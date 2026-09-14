Με στόχο την ομαλή και ασφαλή εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν τις συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε έκτακτη παράταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ για σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση του κοινού, τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς αναπροσαρμόζονται για αυτό το διήμερο ως εξής:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ)

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών έχουν προγραμματιστεί:

Από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:00

Από Κηφισιά προς Πειραιά στη 01:00

Από Ομόνοια προς Πειραιά στη 01:32 και προς Κηφισιά στη 01:19

Από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 01:34 και προς Κηφισιά στη 01:16

Γραμμές 2 & 3 (Μετρό)

Κομβικό σημείο εξυπηρέτησης αποτελεί ο σταθμός «Σύνταγμα», από τον οποίο οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ταυτόχρονα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 τα ξημερώματα.

Για τους υπόλοιπους σταθμούς (τερματικούς και ενδιάμεσους), οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40

Από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49 και προς Ανθούπολη στις 02:07

Από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54 και προς Ανθούπολη στις 02:03

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στη 01:34

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38

Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας στη 01:55 και προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02

Δίκτυο Τραμ

Για όσους επιλέξουν το Τραμ για τη μετακίνησή τους, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «Σύνταγμα» τις παρακάτω ώρες: