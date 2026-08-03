Mε υπαιτιότητα του φορέα διαχείρισης της μαρίνας της Πάρου, στη Νάουσα, δεκάδες σκάφη αναψυχής, μεταξύ των οποίων γιοτ και θαλαμηγοί, καταστρατηγούν αυθαίρετα τον μώλο που έχει αποδοθεί στους ψαράδες, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην μπορούν να παρκάρουν τα αλιευτικά τους σκάφη.

Τη σοβαρή καταγγελία κάνει στη «Ζούγκλα» ο πρόεδρος των επαγγελματιών Αλιέων Πάρου, Δημήτρης Σκιαδάς, ο οποίος ζητάει να υπάρξει απελευθέρωση των 30 μέτρων στο μώλο των ψαράδων, ανάμεσα στο αλιευτικό καταφύγιο και τη μαρίνα.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η συγκεκριμένη κατάχρηση του μώλου, αφενός συνιστά έλλειψη σεβασμού στους επαγγελματίες αλιείς ενώ αφετέρου δημιουργεί πρόβλημα στην ελεύθερη κυκλοφορία, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Ο κ. Σκιαδάς καταγγέλλει, επίσης, ότι αν και έχει ζητήσει επανειλημμένα να του αποσταλούν τα έγγραφα νομιμοποίησης της μαρίνας, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Μπορείτε πιο κάτω να ακούσετε όσα είπε στη «Ζούγκλα» ο πρόεδρος των Αλιέων Πάρου, Δημήτρης Σκιαδάς: