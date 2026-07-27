Βαρύ είναι το κλίμα στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, από την είδηση του θανάτου ενός 30χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του βρέθηκε στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην περιοχή του Χάρακα και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για αυτοκτονία.

Το επαγγελματικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος παρέκκλινε της πορείας του και κατέληξε σε μία ιδιαίτερα απόκρημνη χαράδρα, μετά από πτώση πολλών μέτρων. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά σε δυσπρόσιτη, βραχώδη παραθαλάσσια περιοχή με κατεύθυνση προς την Άσσο.

Η μορφολογία του εδάφους κατέστησε την προσέγγιση των διασωστών εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αδυνατώντας να φτάσουν στο σημείο από την ξηρά, οργάνωσαν επιχείρηση μέσω θαλάσσης, χρησιμοποιώντας πλωτό μέσο για την παραλαβή και μεταφορά της σορού.

Το μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λίγο πριν το συμβάν, σύμφωνα με το inkefalonia, ο νεαρός άνδρας είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Instagram) στην οποία ανέφερε:

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

Υπό εξέταση τα αίτια από τις Αρχές

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και την πτώση του στο κενό διερευνώνται.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν λάβει γνώση για τη δραστηριότητα του 30χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεκτιμούν όλα τα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Φωτογραφίες από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής:









