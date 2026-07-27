Ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα (AtmoHub), οι επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διευκολύνουν τη μεταφορά αέριων μαζών με υψηλό φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την ελληνική επικράτεια.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο θα γίνει αισθητό κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ενώ καταγράφονται χαμηλότερες συγκεντρώσεις και κοντά στο έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται να διαρκέσει έως τα μέσα της εβδομάδας, με τις υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης να αναμένονται κατά τη διάρκεια της Tρίτης.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν εντονότερα περιλαμβάνονται η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Όπως τονίζει το AtmoHub, σε νότια Πελοπόννησο, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος, ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Σε πραγματικό χρόνο οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης:

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Σημειώνεται πως το AtmoHub αποτελεί μια ευρεία εθνική και ευρωπαϊκή σύμπραξη. Συντονίζεται από την επιστημονική ομάδα NOA-ReACT του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).