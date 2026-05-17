Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, στον χώρο της κουζίνας.

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο πυροσβέστες και έσβησαν την φωτιά πριν λάβει διαστάσεις, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Η 72χρονη ένοικος, στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά, υπέστη ελαφριά εγκαύματα στα χέρια και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν ήδη σπεύσει τις πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

