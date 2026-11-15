Συγκλονιστικές είναι οι πρώτες μαρτυρίες για το τι ακριβώς εκτυλίχθηκε στο εσωτερικό της φλεγόμενης «παγίδας» στο Ζεφύρι, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο δύο πυροσβέστες. Τα δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως από τα χείλη του τρίτου συναδέλφου τους, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει. Ο πυροσβέστης νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ και νευρικού κλονισμού.

Αν και δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη κατάθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιέγραψε στους διασώστες του τον εφιάλτη που έζησαν στο γεμάτο καπνούς υπόγειο: «Προσπάθησα να τον πιάσω, αλλά μου γλίστρησε στη σκάλα. Μετά μου τελείωσε το οξυγόνο και λιποθύμησα. Αρχικά έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, όταν κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες, αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο στη σκάλα. Προσπάθησα να τον πιάσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έκανα λίγα βήματα και έπεσα, γιατί μου τελείωσε το οξυγόνο».

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, διευκρίνισε πως ο πυροσβέστης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και θα δώσει πλήρη κατάθεση μόλις η υγεία του το επιτρέψει.

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο δικαστικό μέτωπο. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος της 34χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται πλέον για εμπρησμό από τον οποίο επήλθε ο θάνατος. Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Με την ίδια βαρύτατη κατηγορία βαρύνονται τόσο οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, όσο και ο 44χρονος σύζυγός της, ο οποίος παραμένει άφαντος και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και η Ασφάλεια ερευνούν την εγκληματική αμέλεια της οικογένειας, η οποία διέμενε στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και ζεσταινόταν με ξυλόσομπα. Η 34χρονη, δίνοντας εξηγήσεις για το πώς ξεκίνησε η τραγωδία, υποστήριξε ότι γύρω στις 08:20 το πρωί έβγαλε με μια σπάτουλα τα κάρβουνα και τις στάχτες της προηγούμενης νύχτας. Όπως παραδέχτηκε: «Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε».

Δικαιολογώντας την επιλογή αυτού του χώρου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθέτησα (σ.σ. τα κάρβουνα και τις στάχτες) σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, στο κλιμακοστάσιο». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως έστειλε τα παιδιά της να το κάνουν επειδή το βρέφος της, ηλικίας 1,5 έτους, ήταν άρρωστο, ισχυριζόμενη πως: «Πάντα τα πετάω εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν, ήταν σήμερα το πρωί».

Από την πλευρά της, η μία εκ των ανήλικων κορών της επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της την πρακτική αυτή, λέγοντας: «Μου ζήτησε η μαμά μου να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτήριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Η μοιραία πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε όταν οι καυτές στάχτες ήρθαν σε επαφή με τα απορρίμματα, τα πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά που είχαν συσσωρευτεί στο κλιμακοστάσιο, δημιουργώντας τη φονική παγίδα για τους πυροσβέστες.