Άγνωστοι φέρονται να διέπραξαν κλοπή – μαμούθ σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου –Αναλήψεως. Οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο του γραφείου του, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πέτρου Συνδίκα 61, εισερχόμενοι μέσω του λεβητοστασίου παρακείμενης οικοδομής.

Όπως αναφέρει το rthess.gr, οι δράστες κατάφεραν να μπουν εντός της επιχείρησης ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο, ενώ από το χρηματοκιβώτιο αφαίρεσαν το ποσό των 297.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση συνεχίζονται.

Η διάρρηξη και η κλοπή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκαν τη Δευτέρα (4/5).