Μία σοβαρή αιματηρή συμπλοκή με αφορμή δοσοληψίες ναρκωτικών στάθηκε η αφορμή για να αποκαλυφθεί η δράση κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης στη Σαντορίνη. Οι αστυνομικές αρχές της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικά ποσά και άλλα πειστήρια.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται το βράδυ του Σαββάτου (01/08), όταν ένας 25χρονος αλλοδαπός διακομίστηκε τραυματισμένος με μαχαίρι στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Από την άμεση προανάκριση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός προήλθε από άγριο καυγά μεταξύ ομάδας ατόμων, με αφορμή οικονομικές διαφορές γύρω από αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Μπαράζ ερευνών και συλλήψεις

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και την Κυριακή (02/08) προχώρησαν στις συλλήψεις τριών αλλοδαπών (ηλικίας 19, 21 και 25 ετών) και δύο ημεδαπών (ενός 19χρονου και μίας 20χρονης).

Στους ελέγχους και τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πάνω από 1 κιλό και 33 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορες συσκευασίες.

σε διάφορες συσκευασίες. 7,1 γραμμάρια κοκαΐνης στο όχημα του 25χρονο τραυματία.

στο όχημα του 25χρονο τραυματία. Μικροποσότητες κάνναβης, ένα μαχαίρι με λάμα 3 εκατοστών και ζυγαριά ακριβείας.

με λάμα 3 εκατοστών και ζυγαριά ακριβείας. Το χρηματικό ποσό των 717 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.

Καταζητούμενος με πλαστά στοιχεία

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο 21χρονος αλλοδαπός είχε επιδείξει πλαστά έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απείθεια, καθώς και ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπής και ζωοκλοπής.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοφορία, οπλοχρησία, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση και παράνομη παραμονή στη χώρα, με την οποία οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.