Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, της 21χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2022, χάνοντας λίγες ημέρες αργότερα τη ζωή της. Τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, η Κέλλυ Καμπάκη δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για την κόρη της, περιγράφοντας τον πόνο και το τεράστιο κενό που έχει αφήσει η απουσία της.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το μοιραίο τροχαίο, η μητέρα της Έμμας προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με ένα βίντεο γεμάτο προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή της κόρης της.

Μέσα από τα λόγια της, η Κέλλυ Καμπάκη περιγράφει πώς βιώνει την απώλεια του παιδιού της, αναφερόμενη σε όλα όσα της λείπουν καθημερινά: το πρόσωπό της, το χαμόγελό της, τη φωνή και το γέλιο της.

Η ανάρτησή της αποτυπώνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη θλίψη μιας μητέρας που συνεχίζει να αναζητά νόημα στην καθημερινότητά της μετά τον χαμό της κόρης της.

«4 χρόνια ζω μια ζωή που δεν θέλω»

Στο μήνυμά της, η μητέρα της 21χρονης εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο που εξακολουθεί να αισθάνεται, τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία.

«Πανέμορφή μου… 4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπό σου, το όμορφο χαμόγελό σου 4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου. Τι κάνω εγώ εδώ ;; 4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ… 4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο, 4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕ ΘΕΛΩ. 4 χρόνια πόνος ατελείωτος. Μου λείπεις», έγραψε χαρακτηριστικά η Κέλλυ Καμπάκη.

Το βίντεο που δημοσίευσε περιλαμβάνει στιγμές της Έμμας από την καθημερινότητά της, κρατώντας ζωντανή την εικόνα της νεαρής κοπέλας που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Το τροχαίο που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, στην οδό Εγνατία, κοντά στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη, που ήταν φοιτήτρια στην πόλη, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά.

Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να προσφέρει βοήθεια, εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας τη νεαρή κοπέλα βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και μία νεαρή γυναίκα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε, καθώς και η εγκατάλειψη της 21χρονης προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Η Έμμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσε το ιατρικό προσωπικό, και την προσπάθεια της ίδιας να κρατηθεί στη ζωή, η 21χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, λίγες ημέρες αργότερα.

Ο θάνατός της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, ενώ η υπόθεσή της έγινε γνωστή στο πανελλήνιο, με την οικογένειά της να ζητά την απόδοση δικαιοσύνης.

Τέσσερα χρόνια μετά, η μνήμη της Έμμας παραμένει ζωντανή μέσα από τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις αναμνήσεις των αγαπημένων της προσώπων, με τη μητέρα της να εκφράζει για ακόμη μία φορά δημόσια, το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε πίσω της.