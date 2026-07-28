Στη σύλληψη ενός 21χρονου, μέλους διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα από το εξωτερικό, εντοπίστηκε χάρη σε στοχευμένους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και τη δημιουργία προφίλ (profiling) που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στις αποσκευές του, οι αρχές ανακάλυψαν επιμελώς κρυμμένες δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18.700 γραμμαρίων, τις οποίες μετέφερε με σκοπό τη διακίνηση.

Παράλληλα με τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.