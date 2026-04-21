Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, φαίνεται πως η φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει πλαστικά σε υπαίθριο χώρο της εταιρείας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

«Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα».

Πηγή: thestival