Για οργάνωση με στόχο άγνωστη κρατική δομή μίλησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα, η οποία πρότεινε την καταδίκη δύο κατηγορουμένων για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, στις 31/10/2024. Ζήτησε παράλληλα να απαλλαχθούν λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Για τον Νίκο Ρωμανό επεσήμανε τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης, όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Sanitas βρέθηκε τυλιγμένο όπλο», πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Αργύρη Κ.

Παράλληλα, «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι πρώτον, η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό, αλλά όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε:

«Από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε, ούτε πανικός, ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρεις αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες, για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα, ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου από όλες τις πράξεις, για τους ίδιους λόγους, αφού απλά είχε συνοδεύσει τη σχέση του σε ένα ραντεβού».

Ως προς τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας κατέληξε ότι αποδείχθηκε ότι τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ξεκινώντας την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή «δυσχερή και λεπτή», αναλύοντας τις «ιδιαιτέρως σοβαρές κατηγορίες για τους πέντε κατηγορούμενους».

Αναφέρθηκε στις κοινωνικές σχέσεις που ανέπτυξε ο Κυριάκος Ξυμητήρης, που έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη και οι δύο πρώτες κατηγορούμενες, στο Βερολίνο το 2018 και πως αυτές συνεχίστηκαν κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, περιγράφοντας τους ως «τρεις στενούς φίλους που συμμετέχουν στο αναρχικό κίνημα, το οποίο αποδέχεται τον ένοπλο αγώνα, δηλαδή τη χρήση όπλων, την καταχρηστική κρατική βία, που δεν έχουν στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος».

Η εισαγγελέας κατέληξε πως «η σχέση οικειότητας, ειλικρίνειας, συντροφικότητας, αλληλεγγύης που είχαν μεταξύ τους καταδεικνύει πως δεν υπήρχε λόγος να αποκρυβεί στη Δήμητρα Ζ. ότι ο Ξυμητήρης ήταν στον ένοπλο αγώνα. Θεωρώ αδιανόητο να έχουν εμφιλοχωρήσει ψέματα μεταξύ τους», ενώ αναφερόμενη στο διαμέρισμα έκανε λόγο για «ιδανικό κρησφύγετο».

Όπως είπε, «η επιλογή του συγκεκριμένου διαμερίσματος δεν είναι τυχαία, είναι στη λαϊκή συνοικία των Αμπελόκηπων, στις παρυφές του δήμου της Αθήνας, σε κομβικό σημείο, ανάμεσα σε σημαντικές κομβικές αρτηρίες της Αθήνας με εγγύτητα σε κρατικές δομές, ελάχιστα μέτρα από ΑΤ Αμπελοκήπων, μεγάλα ξενοδοχεία, ΓΑΔΑ, το πάρκο χωροφυλακής και υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η πρώτη που το γνώριζε ήταν η Δήμητρα Ζ., που στο παρελθόν έχει επισκεφθεί το ακίνητο».

Πρόσθεσε δε ότι: «κυρίαρχο πρόσωπο είναι η Δήμητρα Ζ. Όλα είναι γύρω από το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της, ώστε όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί, εκείνη να είναι πολύ μακριά».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, οι ισχυρισμοί περί ύπαρξης φιλοξενούμενων για τους οποίους ζητήθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος δεν γίνονται πιστευτοί, ενώ ανέλυσε και τις τηλεφωνικές συσκευές που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για «πολυπρόσωπη ομάδα από τα τρία ή πέντε άτομα που έχουμε εδώ, αφού κατά τεκμήριο υπάρχουν τουλάχιστον και ακόμη δύο άτομα, όπως φαίνεται από τις δύο ορφανές τηλεφωνικές γραμμές που βρέθηκαν στην κατοχή του Ξυμητήρη».