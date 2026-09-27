Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Κυριακή (27/9) την Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με το Cyclades24, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης.

Στην περιοχή της οδού Απόλλωνος, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα στον δρόμο προς την Παναχράντου.

Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια υπερχείλισαν, με το νερό να εκτινάσσει ακόμη και καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο: