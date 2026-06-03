Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη. Ένα «ραντεβού» για μια οικονομική διαφωνία κατέληξε σε καβγά με πάνω από δέκα άτομα.

Ειδικότερα, χθες, στην περιοχή της Τούμπας δύο αδέρφια είχαν συνάντηση με έναν άλλο άνδρα, προκειμένου να λύσουν τις οικονομικές διαφορές τους. Το περιστατικό κατήγγειλε ένας 58χρονος, ο οποίος έχει συγγενική σχέση με τα δύο αδέρφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν πήγε μόνος στη συνάντηση, αλλά με μια ομάδα δέκα ατόμων. Στην αρχή, τα δύο αδέλφια λογομάχησαν με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, όμως η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και «πιάστηκαν» στα χέρια.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δέκα ατόμων έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, ενώ ένας άλλος χτύπησε το ένα από τα αδέρφια.

Αναστάτωση επικράτησε στο σημείο της συμπλοκής, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν αποκλείοντας την περιοχή.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και από τις Αρχές περισυνελέγη ένας κάλυκας, ο οποίος θα αποσταλεί για βαλλιστική εξέταση. Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση, ένας εκ των δυο αδερφιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι άνδρες της αστυνομίας έχουν ταυτοποιήσει έναν άνδρα από την ομάδα των δέκα ατόμων.

Πηγή: thestival