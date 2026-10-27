Επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής (ΣΙΣ-ΣΣΑΣ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, εκφώνησε ομιλία, στην οποία αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο θεσμούς, καθώς και στη σημασία της σύζευξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την εθνική αποστολή.

Στη συνέχεια, το Αριστοτέλειο απέδωσε τιμή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ενώ βραβεύτηκε από τη ΣΣΑΣ ο πρώην πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αναστάσιος Μάνθος.

Η κοινή ιστορική διαδρομή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ΣΣΑΣ

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι η επέτειος αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί μια συνεργασία η οποία διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο, στηρίζοντας την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ενισχύοντας παράλληλα την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου.

«Σήμερα γιορτάζουμε έναν αιώνα συμπόρευσης της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και αυτό δεν είναι χωρίς αιτία. Δεν είναι τυχαίο που μοιραζόμαστε τα ίδια έδρανα και την ίδια προσήλωση στην πατρίδα και τις αξίες της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1925 και της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής το 1926, εξέφρασε την ίδια εθνική ανάγκη: την επένδυση στη γνώση, στην επιστήμη και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επανίδρυση της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής το 1946, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και στην ένταξη των σπουδαστών της στην ακαδημαϊκή ζωή του Αριστοτελείου από το 1947.

Ο Πρύτανης τόνισε ότι η παρουσία της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενισχύοντας το φοιτητικό δυναμικό της και αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, του προσωπικού και των πόρων για την εκπαίδευση των στρατιωτικών ιατρών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου της Σχολής, καθώς η ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων επέτρεψε την εκπαίδευση στελεχών και σε άλλους τομείς. Η μετονομασία της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής σε Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων το 1970 αποτύπωσε, όπως σημείωσε, τη διεύρυνση της αποστολής της, με την προσθήκη ειδικοτήτων πέρα από τις Επιστήμες Υγείας, όπως η Νομική, η Οικονομία, η Ψυχολογία και η Πληροφορική.

«Οι δύο θεσμοί δεν πορεύτηκαν απλώς παράλληλα. Εξελίχθηκαν μαζί. Και αυτή η κοινή πορεία αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα σύζευξης της ανώτατης εκπαίδευσης με την εθνική αποστολή», υπογράμμισε.

Η γνώση, το ήθος και το καθήκον ως κοινές αξίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρύτανης στη σημασία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση των αξιωματικών των επιστημονικών σωμάτων, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική κατάρτιση δεν αποτελεί απλώς μια πρόσθετη δεξιότητα, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της αποστολής τους.

Όπως είπε, η επιλογή της Πολιτείας να συνδέσει τη στρατιωτική εκπαίδευση με το Πανεπιστήμιο δικαιώθηκε από τον χρόνο, καθώς οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ εκπαιδεύονται μέσα στο Αριστοτέλειο, χρησιμοποιώντας τα ίδια αμφιθέατρα, εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και συμμετέχοντας στην ίδια ακαδημαϊκή ζωή.

«Η στρατιωτική στολή και η πανεπιστημιακή τήβεννος δε συμβολίζουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Συμβολίζουν δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας αποστολής. Της προσφοράς στον άνθρωπο και στην πατρίδα», ανέφερε, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τη μακρόχρονη συνεργασία των δύο θεσμών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινή πορεία έχει διαμορφώσει μια κοινότητα γνώσης, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, με αποφοίτους της ΣΣΑΣ να επιστρέφουν στο Αριστοτέλειο ως διακεκριμένοι καθηγητές και πανεπιστημιακούς δασκάλους να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής.

Αναφερόμενος στις αξίες που συνδέουν την επιστήμη με την εθνική αποστολή, ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι η ΣΣΑΣ συνθέτει τρεις σημαντικές παραδόσεις: την επιστήμη, την αρετή και το καθήκον. «Γιατί η γνώση χωρίς κρίση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Η ισχύς χωρίς αξίες μπορεί να γίνει καταστροφική. Και η τεχνολογία χωρίς ηθική δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε πρόοδο», επισήμανε.

Η τεχνολογία και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Απευθυνόμενος στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές της ΣΣΑΣ, ο Πρύτανης τόνισε ότι η επιλογή τους δεν αφορά μόνο την άσκηση ενός επαγγέλματος, αλλά την ανάληψη μιας αποστολής με αυξημένη ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία.

«Οι περισσότεροι συνομίληκοί σας επιλέγουν ένα επάγγελμα. Εσείς επιλέξατε μια αποστολή» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι μελλοντικοί αξιωματικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, οι υβριδικές απειλές και οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τα δεδομένα στην άμυνα, την ασφάλεια και την υγεία.

«Στο νέο αυτό περιβάλλον, η πραγματική ισχύς ενός κράτους δε θα μετριέται μόνο από τα οπλικά του συστήματα. Θα μετριέται ολοένα και περισσότερο από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του. Από το επίπεδο της εκπαίδευσής του. Από την ικανότητά του να παράγει γνώση, να καινοτομεί και να προσαρμόζεται. Δείτε το ζωντανό παράδειγμα της Ουκρανίας που μέσα σε τέσσερα χρόνια πολέμου και υπό συνθήκες ανηλεών πιέσεων από τεχνολογικά και αριθμητικά υπέρτερο αντίπαλο, οι άνθρωποι της πέτυχαν να εξελίξουν συστήματα που σήμερα γίνονται πρότυπα για τους πιο προηγμένους στρατούς».

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι οι μεγάλοι θεσμοί δεν δικαιώνονται μόνο διατηρώντας την ιστορική τους παρακαταθήκη, αλλά και ανανεώνοντας τη λειτουργία τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε εποχής.

Νέες δυνατότητες συνεργασίας στον δεύτερο αιώνα

Αναφερόμενος στο μέλλον της συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τη ΣΣΑΣ, ο Πρύτανης επισήμανε ότι η συμπλήρωση ενός αιώνα κοινής πορείας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών τους, με σεβασμό στον διακριτό ρόλο κάθε θεσμού.

Όπως τόνισε, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εμβάθυνσης της συνεργασίας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στη διά βίου μάθηση, με στόχο την καλύτερη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πράξη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας.

«Εκατό χρόνια πριν, κάποιοι είχαν την τόλμη να μας συνδέσουν και η ιστορία επαλήθευσε την επιλογή τους. Σήμερα, οφείλουμε να τους ξεπεράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως προτεραιότητες τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων συνεργασίας, την περαιτέρω επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία των δύο θεσμών θα συνεχιστεί δυναμικά, με κοινό προσανατολισμό στην επιστήμη και στην πατρίδα.

«Γιατί, τελικά, η πραγματική δύναμη μιας χώρας δε βρίσκεται μόνο στην ισχύ των όπλων της, στην κοινωνική της κινητικότητα ή στην αναπτυξιακή ροπή της οικονομίας της. Βρίσκεται στους ανθρώπους της», υπογράμμισε.

Και κατέληξε επισημαίνοντας ότι η αποστολή της ΣΣΑΣ και του Αριστοτελείου παραμένει κοινή, καθώς και οι δύο θεσμοί υπηρετούν επί έναν αιώνα τη γνώση, το ήθος, την ευθύνη και την προσφορά στην πατρίδα.

«Αυτό υπηρετεί εδώ και έναν αιώνα η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Αυτό υπηρετεί εδώ και έναν αιώνα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και αυτό ακριβώς χρωστάμε στους προγόνους και τους απογόνους μας», κατέληξε, ευχόμενος χρόνια πολλά στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.