Σοκ και έντονο προβληματισμό προκάλεσαν οι εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην περιοχή του ποταμού Λουδία στη Θεσσαλονίκη, όπου ασυνείδητος πέταξε δεκάδες συσκευασίες φυτοφαρμάκων δίπλα σε αγροτικές καλλιέργειες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον υδροφόρο ορίζοντα.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα και την άμεση κινητοποίηση του Δήμου Χαλκηδόνας, ο δράστης φέρεται να επέστρεψε κρυφά μέσα στη νύχτα για να απομακρύνει τις τοξικές συσκευασίες υπό τον φόβο του εντοπισμού του.

Οι δημοτικές αρχές προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για την ταυτοποίηση και την τιμωρία του υπαιτίου.

Τα μάζεψε νύχτα υπό τον φόβο των συνεπειών

Μόλις το θέμα πήρε δημοσιότητα και προκλήθηκε σάλος στις τοπικές κοινωνίες, ο Δήμος Χαλκηδόνας κινητοποιήθηκε αμέσως προκειμένου να πραγματοποιήσει επιχείρηση «σκούπα» και να απομακρύνει τα επικίνδυνα υλικά από το σημείο.

Ωστόσο, πριν προλάβουν τα συνεργεία του δήμου να παρέμβουν, διαπιστώθηκε ότι οι συσκευασίες είχαν εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά πάσα πιθανότητα, ο ίδιος ο δράστης επέστρεψε στο σημείο κατά τις νυχτερινές ώρες και τις μάζεψε εσπευσμένα, αντιλαμβανόμενος ότι ο γραμμωτός κώδικας (barcode) και τα στοιχεία των συσκευασιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αρχές στα ίχνη του και να του επιβληθούν εξοντωτικές κυρώσεις.

Επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία και η διαδικασία ανακύκλωσης

Παρά τη νυχτερινή εξαφάνιση των απορριμμάτων, η υπόθεση δεν έκλεισε.

Ο Δήμος Χαλκηδόνας κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τον εντοπισμό του υπαιτίου.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των αγροτών της περιοχής, τέτοιου είδους συμπεριφορές προέρχονται από μια μειοψηφία, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς οι αγρότες υποχρεούνται να επιστρέφουν τις άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων στα σημεία πώλησης από όπου τα προμηθεύτηκαν, προκειμένου να οδηγηθούν προς ασφαλή ανακύκλωση.