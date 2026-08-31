Άγρια συμπλοκή που παραπέμπει σε ταινία δράσης εκτυλίχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου, στην περιοχή της Αργυρούπολης, αφήνοντας πίσω της έναν τραυματία από πυροβόλο όπλο. Ένας 46χρονος άνδρας, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα οργανωμένης επίθεσης και απόπειρας απαγωγής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Γραβιάς. Τέσσερα άγνωστα άτομα φέρονται να τον προσέγγισαν αιφνιδιαστικά, επιχειρώντας να τον επιβιβάσουν με τη βία στο εσωτερικό ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο 46χρονος, ωστόσο, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση, παλεύοντας με τους δράστες και τελικά κατάφερε να αποτρέψει την απαγωγή του.

Βλέποντας την προσπάθειά τους να αποτυγχάνει, οι άγνωστοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σημείο. Όμως, κατά την αποχώρησή τους, ένας από τους δράστες άνοιξε πυρ εναντίον του 46χρονου, πετυχαίνοντάς τον στον ώμο.

Το θύμα, φέροντας διαμπερές τραύμα, κατάφερε να μεταβεί με δικό του μέσο σε νοσοκομείο προκειμένου να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο άνδρας έδωσε την πρώτη του κατάθεση, περιγράφοντας τα δραματικά λεπτά της επίθεσης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο διενεργεί προανάκριση. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης, να επαληθευτούν οι ισχυρισμοί του 46χρονου για το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα και, φυσικά, να εντοπιστούν οι τέσσερις δράστες.