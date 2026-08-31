Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Πανελλήνια Συγκέντρωση Enduro από τη Μοτολέσχη Τρικάλων (ΜΟ.Λ.Ε.Τ.), το μεγαλύτερο ραντεβού για τους φίλους της μοτοσυκλέτας, της περιπέτειας και της φύσης.

Enduro, On-Off διαδρομές, μοναδικά test rides και ένα τριήμερο γεμάτο δράση, αδρεναλίνη και αξέχαστες εμπειρίες.

Η ευρύτερη περιοχή της εκδήλωσης βρίσκεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Τριγγιάς και του Κόζιακα, σε οροπέδιο με υψόμετρο 1.200 μέτρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βόλτα σε διαδρομή Enduro περίπου 70 χιλιομέτρων, καθώς και βόλτα On-Off 110 χιλιομέτρων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε αναβάτες enduro όσο και σε όσους θέλουν να απολαύσουν μια πιο ταξιδιωτική off-road εμπειρία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει DJ sets, ζωντανή μουσική με ροκ, λαϊκά και δημοτικά συγκροτήματα, αλλά και δυνατότητα για δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία στο δάσος με οδηγούς βουνού, ιππασία, βόλτες με mountain bike και ATV οχήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η παρουσία εταιρειών με διαθέσιμες μοτοσυκλέτες για test ride.

Η 35η Πανελλήνια Συγκέντρωση Enduro θα πραγματοποιηθεί η από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 στα Λιβάδια Περτουλίου στον οργανωμένο χώρο του Κερκετιο Extreme Sports.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, το πλήρες πρόγραμμα, τις παροχές και τις διαδικασίες δήλωσης συμμετοχής επισκεφθείτε τη σελίδα της MOT.O.E.