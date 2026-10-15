Μια φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (15/10), σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας, στην περιοχή της Παλλάδας, στην Τήνο, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, η οποία παραλίγο να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, η ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο, είχαν κυριολεκτικά… Άγιο, όπως επίσης ένας αστυνομικός που περνούσε εκείνη τη στιγμή έξω από το κατάστημα, αλλά και ένας περαστικός που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το συμβάν.

Η ένταση της έκρηξης αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο, καθώς το κράνος ενός από τους πυροσβέστες εκτοξεύεται από το ωστικό κύμα.

Οι εικόνες προκαλούν πραγματικά σοκ και αποτυπώνουν τον τεράστιο κίνδυνο που αντιμετώπισαν όσοι βρίσκονταν στο σημείο.

Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν, υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία τους.

Είναι από εκείνες τις στιγμές που τα δευτερόλεπτα κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, καθώς από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα!

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr