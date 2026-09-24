Επειδή τα δύο τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί ευρέως σε τηλεοπτικές εκπομπές και στο διαδίκτυο ότι ερευνάται εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη η φαρμακευτική ουσία Propofol (στα ελληνικά Προποφόλη) από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει πως ήταν η ουσία η οποία τελικά σκότωσε τον τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον.

Το Propofol είναι ένα ισχυρό, βραχείας δράσης ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για καταστολή σε διαγνωστικές εξετάσεις (όπως η ενδοσκόπηση ή η κολονοσκόπηση) ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Λόγω της χημικής του δομής, είναι ένα λευκό, γαλακτώδες υγρό, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται στην ιατρική αργκό «το γάλα της αμνησίας».

Επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, επιβραδύνει την εγκεφαλική δραστηριότητα και προκαλεί γρήγορη απώλεια των αισθήσεων (μέσα σε λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα). Ο ασθενής συνήθως συνέρχεται πολύ γρήγορα μόλις διακοπεί η χορήγησή του.

Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά ισχυρό φάρμακο που επηρεάζει την αναπνοή και το καρδιαγγειακό σύστημα, χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους σε ελεγχόμενα ιατρικά περιβάλλοντα, με συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς.

Όσον αφορά τώρα το εάν χορηγήθηκε ή όχι αυτό το φάρμακο στον Γιώργο Μαζωνάκη, θα το καταδείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Τι αποκάλυψε για τη μέθη η νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου που κατέθετε επί 3 ώρες

Παράλληλα, για περίπου 3 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, για να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

«Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά από εκείνον», φέρεται να είπε στον ανακριτή, συμπληρώνοντας πως αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της ανειδίκευτης γιατρού. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί».

Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρας, στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να υποστήριξε.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρας αφορά τη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός στον τραγουδιστή.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε, εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.

Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.