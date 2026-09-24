Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 25χρονη κατά τη διάρκεια πτήσης της United Airlines, καθώς κατήγγειλε ότι καθόταν δίπλα σε έναν άνδρα που αυνανιζόταν.

Η νεαρή γυναίκα, σε καταγγελία που κατέθεσε εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι ειδοποίησε το πλήρωμα για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας, ο οποίος καθόταν δίπλα της, άρχισε να προβαίνει στην ανάρμοστη πράξη, ενώ την κοιτούσε.

Το περιστατικό στην πτήση

Η γυναίκα περιέγραψε στο NBC News τον άνδρα, ηλικίας περίπου 35 έως 40 ετών, ως «αρκετά φυσιολογικής εμφάνισης» και «αδιάφορο». Όπως ανέφερε, φορούσε παντελόνι πεζοπορίας και ένα μπλουζάκι.

Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, απομακρύνθηκε από κοντά του και έσπευσε να αναζητήσει βοήθεια, ενημερώνοντας το πλήρωμα για όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα με την ίδια, οι αεροσυνοδοί τής επέτρεψαν να παραμείνει όρθια για μεγάλο μέρος της πτήσης, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

«Μου ζήτησαν να επιστρέψω στη θέση μου»

Ωστόσο, καθώς το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, ισχυρίζεται ότι της είπαν να επιστρέψει στην αρχική της θέση, επειδή δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες θέσεις.

«Σε πολλές περιπτώσεις, είπα ότι αισθανόμουν άβολα να το κάνω αυτό», δήλωσε στο NBC.

Η γυναίκα ανέφερε ότι της ζητήθηκε να καθίσει δίπλα του μόνο για πέντε λεπτά, δηλαδή όσο διαρκούσε η διαδικασία προσγείωσης του αεροσκάφους. Ωστόσο, επειδή οι θέσεις τους βρίσκονταν προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους, ισχυρίζεται ότι παρέμεινε δίπλα του για πολύ περισσότερο χρόνο, καθώς οι υπόλοιποι επιβάτες αποβιβάζονταν.

Απουσία παρέμβασης από τις αρχές

Στην καταγγελία της, η γυναίκα ανέφερε μάλιστα ότι ο άνδρας στη συνέχεια έφυγε χωρίς να ανακριθεί από την αστυνομία ή από κάποια άλλη αρμόδια αρχή. Όταν έθεσε το ζήτημα σε έναν εργαζόμενο στην πύλη, ισχυρίστηκε ότι εκείνος της απάντησε: «Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;»

Στη συνέχεια, η γυναίκα υπέβαλε καταγγελία στην United Airlines και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), ενώ επικοινώνησε και με το FBI. Το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες για σεξουαλικά παραπτώματα μέσα σε αεροσκάφη, καθώς ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν στο παρελθόν απαγγείλει κατηγορίες σε επιβάτες για παρόμοια συμπεριφορά.

Η αντίδραση της εταιρείας και η προσφορές αποζημίωσης

Η γυναίκα στη συνέχεια ανέφερε ότι η United επικοινώνησε μαζί της για το περιστατικό, χρησιμοποιώντας, όπως η ίδια θεώρησε, «προσβλητική» και «κατηγορητική» γλώσσα. Ένα email φέρεται να αναφερόταν σε «συμπεριφορά άλλου επιβάτη που σας προκάλεσε ανησυχία». Η ίδια υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση υποβάθμιζε όσα είχε καταγγείλει.

«Απομακρύνθηκα και ζήτησα βοήθεια», είπε. «Επιπλέον, το να χαρακτηρίζεις τον αυνανισμό σε δημόσιο χώρο ως “συμπεριφορά που μου προκάλεσε ανησυχία” υπονοεί ότι αυτό που συνέβη θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να θεωρηθεί αποδεκτό».

Η γυναίκα είπε ότι ήταν «η πρώτη φορά που παγιδεύτηκα σκόπιμα από ανθρώπους που υποτίθεται ότι με βοηθούσαν».

Όπως ανέφερε, η United τής προσέφερε αργότερα πίστωση 100 δολαρίων για την πτήση της, παρότι το αρχικό της ταξίδι είχε κοστίσει περίπου 400 δολάρια. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

«Η ασφάλεια των πελατών και των συναδέλφων μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της United. «Λαμβάνουμε αυτά τα ζητήματα πολύ σοβαρά και διερευνούμε τι συνέβη. Έχουμε επικοινωνήσει με την πελάτισσα και ζητήσαμε συγγνώμη για την εμπειρία της».