Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό Ρομά, γνωστό ως «Τάισον», έναν από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Η ατμόσφαιρα στον καταυλισμό όπου ζούσε ήταν βαριά, με τη σορό του να γίνεται δεκτή εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και δεκάδων πυροβολισμών στον αέρα, στιγμιότυπα που αποτυπώθηκαν σε βίντεο και έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαροί εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στη μάντρα ξενοδοχείου.

Η πρόσκρουση στάθηκε μοιραία για τους τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες, ηλικίας μόλις 26, 23 και 18 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους.