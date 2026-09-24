Σε εξέλιξη βρίσκεται ποινική έρευνα των γερμανικών εισαγγελικών αρχών σε βάρος ενός 105χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε πολλαπλές ανθρωποκτονίες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ύποπτος φέρεται να υπηρέτησε ως φρουρός στο διαβόητο ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου Stalag 326 VI K στο Ζένε (Senne) της βορειοδυτικής Γερμανίας. Παράλληλη έρευνα διεξαγόταν και για δεύτερο πρώην φρουρό, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γερμανική Δικαιοσύνη στη μάχη με τον χρόνο για την τιμωρία των ναζιστικών εγκλημάτων.

Η έρευνα για τον 105χρονο και ο θάνατος του δεύτερου υπόπτου

Τις νέες δικαστικές ενέργειες για τα εγκλήματα της ναζιστικής περιόδου επιβεβαίωσε η εισαγγελέας της πόλης του Ντόρτμουντ, Σόνια Φρόντερμαν (Sonja Frodermann).

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα σε βάρος του 105χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά την κατηγορία της συνέργειας σε πολλαπλούς φόνους, βάσει της θητείας του ως φρουρού στο συγκρότημα αιχμαλώτων πολέμου Stalag 326 VI K στο Ζένε.

Παράλληλα, η εισαγγελέας αποκάλυψε ότι στο στόχαστρο των αρχών βρισκόταν και ένας δεύτερος πρώην φρουρός του ίδιου στρατοπέδου, ο οποίος όμως απεβίωσε πριν από λίγους μήνες σε ηλικία 99 ετών, πριν προλάβει να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η φρίκη στο στρατόπεδο αιχμαλώτων του Ζένε (Stalag 326)

Το στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στο Ζένε υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σκληρά του ναζιστικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του μνημείου της περιοχής, ένας στους τρεις Σοβιετικούς αιχμαλώτους που εισήχθησαν στη ναζιστική Γερμανία μεταξύ 1941 και 1945 πέρασε από το συγκρότημα του Ζένε. Συνολικά καταγράφηκαν εκεί από 180.000 έως 200.000 Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους από υποσιτισμό, ασθένειες και απάνθρωπη μεταχείριση, ενώ πολλοί κατέληξαν σε καταναγκαστικά έργα.

Στο Stalag 326 κρατούνταν επίσης αιχμάλωτοι πολέμου από τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Σερβία και το Βέλγιο.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 5,3 εκατομμύρια στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που αιχμαλωτίστηκαν από τις δυνάμεις της Βέρμαχτ, υπολογίζεται ότι πάνω από τους μισούς πεθάναν στα στρατόπεδα.

Το νομικό πλαίσιο και οι ιστορικές καταδίκες

Στη Γερμανία, η εξάλειψη της παραγραφής για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της συνέργειας σε φόνο το 1979 κατέστησε δυνατή τη συνέχιση των διώξεων δεκαετίες μετά τη λήξη του πολέμου. Οι υποθέσεις εξετάζονται αρχικά από την Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών για τα Ναζιστικά Εγκλήματα στο Λούντβιχσμπουργκ (Ludwigsburg) πριν παραπεμφθούν στις κατά τόπους εισαγγελίες, όπως αυτή του Ντόρτμουντ.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και την περίπτωση ενός ακόμη εκατοντάχρονου φρουρού από το στρατόπεδο Stalag VI A στο Χέμερ (Hemer).

Η απόδοση δικαιοσύνης, ωστόσο, προσκρούει στην ηλικία των κατηγορουμένων: