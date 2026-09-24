Η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε τις… γαστρονομικές λεπτομέρειες του πολυαναμενόμενου επίσημου δείπνου που παραθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έκανε γνωστό το γραφείο της Πρώτης Κυρίας, η βραδιά θα ξεκινήσει με έναν συμβολικό φόρο τιμής στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η εναρκτήρια πρόποση θα γίνει με αφρώδη οίνο Schramsberg «Blanc De Noir». Η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς αποτελεί άμεση αναφορά στην ιστορική «Πρόποση για την Ειρήνη» που είχαν ανταλλάξει το 1972 στο Πεκίνο ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και ο Κινέζος πρωθυπουργός, Τσου Εν Λάι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, το προσεγμένο μενού που θα γευτούν οι ηγέτες και οι καλεσμένοι τους περιλαμβάνει:

Πρώτο πιάτο: Βελουτέ από κίτρινο κολοκύθι, συνοδευόμενη από φρικασέ άγριων μανιταριών, τραγανή πανσέτα και αρωματικό λάδι με φρέσκο κρεμμυδάκι.

Δεύτερο πιάτο (Κυρίως): Λαβράκι παναρισμένο με κρούστα από σουσάμι, σερβιρισμένο με σιγομαγειρεμένο baby bok choy (κινέζικο λάχανο), ψητή μελιτζάνα και πράσινη σάλτσα (sauce verte).

Επιδόρπιο: Κρεμέ βανίλιας σε συνδυασμό με παγωτό παρασκευασμένο από το μέλι του ίδιου του Λευκού Οίκου, συνοδεία φρανζιπάν με καρύδια και κονφί από ξινό κεράσι.

Η προετοιμασία της βραδιάς φέρει την υπογραφή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες η Μελάνια Τραμπ είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα που την έδειχναν να επιβλέπει προσωπικά την κάθε λεπτομέρεια της υψηλής δεξίωσης.

«Κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί. Μια εμπειρία που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιμέλεια για τους διακεκριμένους καλεσμένους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μελάνια Τραμπ.