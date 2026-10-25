Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, όταν όχημα έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων που παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Παράλληλα, συνδράμουν ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς οι διασώστες επιχειρούν να προσεγγίσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες.

Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες της πτώσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και κατέληξε στο νερό.

Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν υπάρχει ακόμη νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο ατόμων που παραμένουν εγκλωβισμένα.

Οι πληροφορίες ανανεώνονται καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.