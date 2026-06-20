Μια από τις πιο ακραίες, τρομακτικές και επιθετικές πτυχές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου έρχεται να φωτίσει το βίντεο ενός έμπειρου επαγγελματία ψαρά.

Θέλοντας να διαπιστώσει αν οι φήμες που κυκλοφορούν στους Ναυτικούς Ομίλους και τους κύκλους των ψαράδων ευσταθούν, ο αλιέας πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερο πείραμα στην πράξη: χρησιμοποίησε ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Τα όσα κατέγραψε η κάμερα προκαλούν σοκ.

Το αποτέλεσμα του πειράματος ήταν ακαριαίο και αποκαλυπτικό για την αγριότητα του είδους.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το δόλωμα έπεσε στο νερό, μια πολυπληθής ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι με απίστευτη μανία. Τα ψάρια άρχισαν να κατασπαράζουν το σώμα του ομοειδούς τους, αφήνοντας πίσω τους μέσα σε ελάχιστο χρόνο μόνο τα κόκαλα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τις επίσημες καταγραφές που δημοσιεύονται κατά καιρούς από την εξειδικευμένη αλιευτική πλατφόρμα Boat & Fishing.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λαγοκέφαλοι εμφανίζουν έντονη κανιβαλιστική συμπεριφορά. Όταν ένα μέλος του κοπαδιού πληγωθεί ή δείξει αδύναμο, τα υπόλοιπα στρέφονται εναντίον του.

Επιπλέον, εάν ένα ψάρι πιαστεί σε παραγάδι ή αγκίστρι και παλεύει, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι ορμούν αμέσως και το τρώνε, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του να διαφύγει.

Το μεγάλο λάθος των ψαράδων και ο κίνδυνος της τετροδοτοξίνης

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αλιείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια κοινή, αλλά λανθασμένη πρακτική, που εφαρμόζεται στα ελληνικά σκάφη. Πολλοί ψαράδες, όταν πιάνουν λαγοκέφαλους, τους θανατώνουν και τους πετούν πίσω στη θάλασσα.

Όπως επισημαίνεται, η τακτική αυτή λειτουργεί ουσιαστικά ως «δωρεάν ταΐσμα» για το υπόλοιπο κοπάδι, με αποτέλεσμα να προσελκύονται όλο και περισσότερα άτομα του είδους και να ενισχύεται η μόνιμη παρουσία τους στις συγκεκριμένες ψαριές.

Ο λαγοκέφαλος παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη-εισβολείς στη Μεσόγειο.

Είναι εξοπλισμένος με εξαιρετικά ισχυρά, κοφτερά δόντια που μοιάζουν με ράμφος, ικανά να κόψουν με ευκολία δίχτυα, χοντρά παραγάδια και ακριβό αλιευτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η κατανάλωσή του από τον άνθρωπο απαγορεύεται αυστηρά, καθώς το σώμα του περιέχει τετροδοτοξίνη. Πρόκειται για μια πανίσχυρη νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει αντίδοτο, και μπορεί να προκαλέσει από σοβαρή παράλυση μέχρι και τον θάνατο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμα λαγοκέφαλου συνιστάται: