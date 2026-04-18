Η Αίγυπτος έχει στενή συνεργασία με το Πακιστάν επί ενός πλαισίου, που στοχεύει στη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μπαντρ Αμπντελάτι.

🇪🇬 🇺🇸 | Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, est reçu à Washington par le secrétaire d’État américain, Marco Rubio. pic.twitter.com/38PBJ9s0eq — Egypt News (@EgyptNews_fr) April 14, 2026

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας είπε πως η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, συντονίζουν μια ευρύτερη περιφερειακή προσπάθεια, που επικεντρώνεται στην αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης και στην προετοιμασία των βάσεων για μια μεταπολεμική ρύθμιση ασφαλείας, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρατών του Κόλπου και της σταθεροποίησης των ενεργειακών αγορών, των αλυσίδων εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας.