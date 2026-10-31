Το κύμα των νεανικών κινητοποιήσεων που τις τελευταίες εβδομάδες έχει εξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περνά πλέον δυναμικά και στην Κεντρική Ευρώπη, με τη Γερμανία να βρίσκεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο επίκεντρο των διαδηλώσεων.

Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι αναμένεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία, με κινητοποιήσεις προγραμματισμένες σε 34 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη, το Μόναχο και η Κολωνία.

Πίσω από το νέο κύμα βρίσκεται η πρωτοβουλία Gen Z regelt, η οποία επιχειρεί να μεταφέρει στους δρόμους τη δυσαρέσκεια των νεότερων γενεών για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την κατάσταση στην εκπαίδευση, το στεγαστικό πρόβλημα και τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται μεγαλύτερες επενδύσεις σε σχολεία και Πανεπιστήμια, μέτρα για φθηνότερη στέγαση, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και της κλιματικής πολιτικής, καθώς και η αντίθεση σε ενδεχόμενη επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

1.500 επιπλέον αστυνομικοί στο Βερολίνο

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου περίπου 10.000 άνθρωποι αναμένονται στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Η αστυνομία του Βερολίνου έχει κινητοποιήσει επιπλέον 1.500 αστυνομικούς, ενώ καταστήματα στη Λεωφόρο Kurfürstendamm προχώρησαν προληπτικά στην κάλυψη βιτρινών και σε σχεδιασμό πρόωρου κλεισίματος, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Οι γερμανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για οργανωμένο σχέδιο λεηλασιών ή επιθέσεων.

Παράλληλα, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών έχει προειδοποιήσει ότι ακραίες ομάδες ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις συγκεντρώσεις, ενώ οι διοργανωτές απαντούν ότι οι διαδηλώσεις έχουν αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

«Δεν θέλουμε να αποφασίζουν για το μέλλον μας χωρίς εμάς»

Το κεντρικό μήνυμα των κινητοποιήσεων είναι ότι οι νεότερες γενιές θεωρούν πως οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη δική τους ουσιαστική συμμετοχή.

Νέοι που συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις καταγγέλλουν υποχρηματοδοτημένες σχολικές και πανεπιστημιακές υποδομές, υψηλά ενοίκια και καθημερινά έξοδα που αυξάνονται, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– τα εισοδήματα και οι προοπτικές τους δεν ακολουθούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φοιτητών στο Βερολίνο, οι οποίοι μιλούν για πανεπιστημιακά κτήρια που θυμίζουν εγκαταλελειμμένους χώρους, την ώρα που οι νέοι καλούνται καθημερινά να σπουδάζουν σε αυτά.

Το γαλλικό προηγούμενο ανησυχεί τις Αρχές

Η γερμανική κινητοποίηση πραγματοποιείται υπό τη σκιά όσων έχουν προηγηθεί στη Γαλλία, όπου οι διαδηλώσεις για το κόστος ζωής και την κατάσταση της εκπαίδευσης έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Στις 17 Οκτωβρίου οι γαλλικές Αρχές υπολόγισαν περίπου 550.000 διαδηλωτές, ενώ μία εβδομάδα αργότερα περίπου 410.000 άνθρωποι βγήκαν ξανά στους δρόμους. Οι πρώτες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από λεηλασίες και εκτεταμένα επεισόδια, ενώ στη δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση καταγράφηκαν περισσότερες από 1.300 συλλήψεις, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των πορειών παρέμεινε ειρηνικό.

Οι εικόνες αυτές έχουν οδηγήσει τις γερμανικές Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, με κυβερνητικά στελέχη να προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν στη χώρα σκηνές αντίστοιχες με εκείνες της Γαλλίας.

Καλέσματα και σε Αυστρία και Ελβετία

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη Γερμανία.

Καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν μέσω κοινωνικών δικτύων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία και η Ελβετία, ενώ αντίστοιχα μηνύματα εμφανίζονται επίσης σε Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία. Προς το παρόν, πάντως, οι μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες συγκεντρώσεις στην Κεντρική Ευρώπη καταγράφονται στη Γερμανία.

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονται τα καλέσματα μέσω TikTok και άλλων κοινωνικών δικτύων έχει μετατρέψει τις κινητοποιήσεις σε ένα ιδιαίτερα αποκεντρωμένο κίνημα, χωρίς ενιαία ηγεσία ή κοινή οργανωτική δομή.

Αυτό ακριβώς προκαλεί και προβληματισμό στις Αρχές, καθώς καθιστά δύσκολο να προβλεφθούν τόσο η πραγματική συμμετοχή, όσο και η εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Ένα ευρωπαϊκό κύμα δυσαρέσκειας

Παρά τις διαφορές από χώρα σε χώρα, τα αιτήματα των νέων εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά: ακρίβεια, στέγαση, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οι κινητοποιήσεις στη Γερμανία δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια που αρχικά εκφράστηκε από μαθητές και φοιτητές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αποκτά πλέον ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι σημερινές συγκεντρώσεις θα παραμείνουν ειρηνικές και αν το κίνημα θα καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική του, μετατρέποντας τη διαδικτυακή κινητοποίηση της Gen Z σε σταθερή πολιτική και κοινωνική πίεση στους δρόμους της Ευρώπης.