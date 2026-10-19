Απειλή για βόμβα ανάγκασε χθες Κυριακή ένα αεροσκάφος της Austrian Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, να εκτραπεί προς τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές και την αεροπορική εταιρεία.

Ο κυβερνήτης του Airbus A-320 αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια, αφού ενημερώθηκε σχετικά με την απειλή κατά την είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, όπως ανέφερε το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε για να συνοδεύσει το Airbus A-320, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διευκρίνισε το υπουργείο.

Η Austrian Airlines ενημέρωσε πως το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Τελ Αβίβ με 51 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα. Προσγειώθηκε στη Σόφια περίπου μισή ώρα αφότου έγινε γνωστή η απειλή. Όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και ακολούθησε ο προβλεπόμενος έλεγχος στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου Flightradar24, το αεροπλάνο εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο γύρω στις 21:10 (ώρα Ελλάδος) προτού κατευθυνθεί νότια και γυρίσει στη Βουλγαρία. Τα δεδομένα μιας άλλης πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων, της ADS-B Exchange, δείχνουν ότι το Airbus Α-320 εξέπεμψε τότε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700.

Την περασμένη Τρίτη, μαχητικά αεροσκάφη από την Κροατία και τη Γερμανία απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν ένα Boeing 737 της Corendon Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα προς τη Νυρεμβέργη, καθώς σήμανε εσφαλμένος συναγερμός για αεροπειρατεία.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο συγκυβερνήτης πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, επιχειρώντας να πάρει τον έλεγχο και να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Εξουδετερώθηκε χάρη στην αντίσταση που προέβαλε ο κυβερνήτης και στην παρέμβαση επιβατών και μελών του πληρώματος.