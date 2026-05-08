Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την κυβερνητική διαφάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πεντάγωνο προχώρησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης παρτίδας απόρρητων εγγράφων που αφορούν τα Aγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, γνωστά στο ευρύ κοινό ως UFO.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή έρχεται ως υλοποίηση της δέσμευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση των πολιτών σε αρχεία που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν ως αμυντικά μυστικά.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων αποσκοπεί στον τερματισμό των αδικαιολόγητων εικασιών που τροφοδοτούνταν επί δεκαετίες λόγω της μυστικότητας, δίνοντας στον αμερικανικό λαό τη δυνατότητα να αξιολογήσει απευθείας τα δεδομένα μέσω της πρωτοβουλίας PURSUE.

Αρχικά αποδεσμεύθηκαν 162 φάκελοι

Η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει 162 φακέλους που έχουν αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, από παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών έως απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της NASA και έγγραφα του FBI.

Η συλλογή, όπως αναφέρεται, θα φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία «σε κυλιόμενη βάση». Σημειώνεται ότι σε αυτή περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών.

Μεταξύ των αρχείων που ξεχωρίζουν είναι η κατάθεση ενός πιλότου μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τον Σεπτέμβριο του 2023, ο οποίος περιέγραψε ένα γραμμικό αντικείμενο με έντονο φωτισμό που εξαφανίστηκε ξαφνικά μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια φωτογραφία από την ιστορική αποστολή Apollo 17 του 1972, η οποία απεικονίζει τρεις φωτεινές τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Παρόλο που στο παρελθόν δεν υπήρχε ομοφωνία για τη φύση του φαινομένου, οι νέες αναλύσεις του Πενταγώνου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για υλικό αντικείμενο.

Μυστήριο με τις αποδείξεις για ύπραξη εξωγήινης τεχνολογίας

Παρά τις έντονες πιέσεις από μέλη του Κογκρέσου και τις μαρτυρίες στρατιωτικών για επαφές με αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας, οι μέχρι τώρα αναφορές δεν έχουν προσφέρει αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας. Η διαδικασία αποχαρακτηρισμού, η οποία εντάθηκε μετά την ίδρυση ειδικού γραφείου το 2022, αναμένεται να είναι χρονοβόρα, καθώς ο όγκος των εγγράφων που καλύπτουν πολλές δεκαετίες είναι τεράστιος.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μπάρτσετ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέπεια του προέδρου Τραμπ στο ζήτημα της διαφάνειας, συγκρίνοντας την κίνηση αυτή με προηγούμενες δημοσιοποιήσεις αρχείων για ιστορικές προσωπικότητες των ΗΠΑ, ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις επόμενες αποκαλύψεις που μπορεί να κρύβονται στα αρχεία του Πενταγώνου.

Η αναφορές για την Ελλάδα

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των απόρρητων αρχείων από το Πεντάγωνο έφερε στο φως της δημοσιότητας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά που αφορά τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με επίσημη Έκθεση Αποστολής του αμερικανικού στρατού, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες των δυνάμεών του στην Ελλάδα κατά τον Ιανουάριο του 2024, σημειώθηκε ένα περιστατικό θέασης που κινητοποίησε τις αμερικανικές αρχές. Το έγγραφο περιγράφει με τεχνική ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας χειριστής των ενόπλων δυνάμεων ήρθε σε οπτική επαφή με το αντικείμενο, προσφέροντας νέα δεδομένα στη μελέτη των φαινομένων αυτών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο παρατηρητής περιέγραψε το αντικείμενο ως διαμαντοειδές στο σχήμα, ενώ σημείωσε την ύπαρξη ενός ανιχνευτή στο κάτω μέρος του, ο οποίος παρέμενε σταθερός χωρίς να εκτελεί ελιγμούς. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αναφοράς είναι ότι το φαινόμενο δεν ήταν ορατό με γυμνό οφθαλμό, αλλά εντοπίστηκε αποκλειστικά μέσω ενός εξειδικευμένου ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε στον χειριστή να παρακολουθήσει το αντικείμενο για περίπου δύο λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ταχύτητά του εκτιμήθηκε στους 434 κόμβους, δηλαδή περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα.