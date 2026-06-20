Μια αρκούδα καταγράφηκε σε βίντεο να «εισβάλει» στο πάρκινγκ αστυνομικού τμήματος στο Castle Rock του Κολοράντο, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Στο βίντεο, μια μαύρη αρκούδα φαίνεται να κατεβαίνει μερικά σκαλιά, προτού ανέβει στο στενό σημείο που στηρίζει την κουπαστή και κινηθεί προς τον φράχτη που περιβάλλει το πάρκινγκ.

NATIONAL — Caught on camera: A bear in Castle Rock, Colorado, scaled a fence into a police department parking lot like it was pulling off a high-stakes heist. No treats were found, but the getaway was paws-itively impressive.https://t.co/ApbHDxnlmB pic.twitter.com/dpu9D53VND — News 8 WROC (@News_8) June 20, 2026

Αν δεν έβλεπε κανείς ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια τεράστια αρκούδα, το τριχωτό ζώο θα μπορούσε να τον πείσει πως είναι γάτα: πηδά από την κουπαστή στον φράχτη, σκαρφαλώνει πάνω του και στη συνέχεια εκτελεί μια εντυπωσιακή στροφή 180 μοιρών στην κορυφή, πριν κατέβει με ευελιξία μέσα στο πάρκινγκ.

Στη συνέχεια, η αρκούδα έκανε μια χαλαρή βόλτα στον χώρο, ωστόσο δεν βρήκε κάποια λιχουδιά και αποχώρησε σύντομα από την περιοχή.

«Αν και η επίσκεψη της αρκούδας ήταν σύντομη, αποτελεί μια καλή υπενθύμιση ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων είναι μέρος της καθημερινότητας στο Castle Rock. Δείτε τα σχόλια για συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε οι αρκούδες να παραμείνουν άγριες και η κοινότητά μας ασφαλής», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα στην ανάρτησή του.