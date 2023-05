Έφθασε στο Παρίσι ο Ζελένσκι - Θα δειπνήσει με τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε απόψε (14/5) το βράδυ στο Παρίσι, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η γαλλική τηλεόραση και γνωστοποίησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters.

Zelenskyy arrives in #France https://t.co/w7mb8UT8wu

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο - ο οποίος είχε αναχωρήσει από την Γερμανία - προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Βιλακουμπλαί νοτιοδυτικά του Παρισιού.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy makes a surprise visit to Paris for talks with French President Emmanuel Macron pic.twitter.com/dxKedd74pO