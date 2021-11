Έκρηξη σε δεξαμενή πετρελαίου στη Σιέρα Λεόνε - Τουλάχιστον 84 νεκροί

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή πετρελαίου στη Σιέρα Λεόνε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 84 άνθρωποι, ενώ πολλοί ακόμα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία και περισυνέλλεξαν τις σορούς, ενώ η προσπάθεια διάσωσης στον τόπο του συμβάντος έχει τερματιστεί.

Η δήμαρχος της Φρίταουν, Ιβόνε Άκι-Σάουγιερ, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «με θλίψη πληροφορήθηκε την έκρηξη κατά μήκος της οδού Μπάι Μπούρεχ, στο Ουέλινγκτον, αφού ένα φορτηγό που μετέφερε καύσιμα συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό».

«Το βίντεο και το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι συγκλονιστικό», πρόσθεσε η δήμαρχος. «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της έκρηξης. Είθε οι ψυχές των εκλιπόντων να αναπαυθούν σε απόλυτη ειρήνη».

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1