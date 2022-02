Εκρήξεις σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα το πρωί στο Κίεβο, στην Οδησσό (νότια) και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι.

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Στη Μαριούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

A large-scale amphibious landing operation continues to take a foothold around #Odessa and #Mariupol.

A column with heavy equipment, including a large number of tanks, crossed the #Russian-#Ukrainian border in the direction of #Kharkov pic.twitter.com/YlfqSTTyLE