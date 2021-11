Ένοπλοι έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο στη Βόρεια Ιρλανδία

Δύο ένοπλοι μασκοφόροι κατέλαβαν και έβαλαν φωτιά σε ένα λεωφορείο σε πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε μια επίθεση η οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνδέεται με τις εντάσεις για τους εμπορικούς φραγμούς μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit).

Οι άνδρες διέταξαν τον οδηγό να βγει από το όχημα προτού το περιλούσουν με καύσιμο στη Νιουτάουνουορντς, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς επιβάτης δεν βρισκόταν στο λεωφορείο, ανέφερε η εταιρεία Translink.

Οι επιτιθέμενοι αναφέρθηκαν στο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, μια συμφωνία η οποία εισήγαγε εμπορικούς φραγμούς με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, ανέφερε η Belfast Telegraph.

Πολλοί ενωτικοί, που θέλουν να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, λένε πως το πρωτόκολλο απέκοψε την περιφέρεια και δημιούργησε ένα πραγματικό σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας.

Το BBC επικαλέστηκε βρετανική πηγή που υποστηρίζει την παραμονή της Β. Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία η κλοπή του λεωφορείου οργανώθηκε έτσι ώστε να συμπέσει με τη λήξη μιας προθεσμίας στα τέλη Οκτωβρίου, την οποία είχε αφήσει να εννοηθεί το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στο πρωτόκολλο.

🚨🇬🇧Urgent



Northern #Ireland: A bus was hijacked and burned out by terrorists in protest at the #Brexit arrangements this morning. pic.twitter.com/Rhh8MhlqlH