Επίσκεψη Μακρόν στις ΗΠΑ: Ουκρανία και οικονομία στην ατζέντα των συζητήσεων με τον Μπάιντεν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, έφτασε στην Ουάσιγκτον για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ από την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.

Την σημασία που δίνεται σε αυτό το ταξίδι έχει τονίσει ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter. «ΗΠΑ! Μια στιγμή για να γιορτάσουμε τη φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Μια στιγμή για να προοδεύσουμε από κοινού σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων», ήταν το μήνυμά του, που συνοδεύτηκε από τις εικόνες της άφιξής του στην Ουάσιγκτον.

USA! A moment to celebrate the friendship between our two countries. A moment to progress together in a time of great challenges. pic.twitter.com/Pw5EfktFC2