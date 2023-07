Επίσκεψη του Ζελένσκι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε, το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, περιστοιχούμενος από τους Αρχιερείς Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Γουίνιπεγκ Ιλαρίωνα, καθώς και από κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα τον Πρόεδρο στην αυλή του Πατριαρχείου και ακολούθως εισήλθαν στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου ο Παναγιώτατος τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Αρχιερείς, καθώς και η συνοδεία του Ζελένσκι που αποτελούνταν από υψηλόβαθμα στελέχη της Προεδρίας και της ουκρανικής κυβέρνησης, τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Άγκυρα, Vasyl Bodnar και τον γενικό πρόξενο της χώρας στην Πόλη, Roman Nedilskyi.

Ακολούθησε η κατ' ίδιαν συνάντηση του Παναγιωτάτου με τον Πρόεδρο, στο Πατριαρχικό Γραφείο, η οποία διήρκησε πέραν της μίας ώρας. Αμέσως μετά, στην Αίθουσα του Θρόνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας προέβησαν σε δηλώσεις προς τους διαπιστευμένους πολυάριθμους εκπροσώπους των Μέσων Ενημερώσεως. Ο Παναγιώτατος ανέφερε ότι συζήτησαν για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.

A memorial prayer for the victims of the war in Ukraine in the Cathedral of St. George in Phanar, Istanbul.



I thank Ecumenical Patriarch Bartholomew for the spiritual support of Ukraine and Ukrainians, for prayers for peace for our entire land, for all our people. pic.twitter.com/u3hF0iH58U