Επιχείρηση κατάληψης της Μαριούπολης με αλεξιπτωτιστές

Ξεκίνησαν εκ νέου οι σφοδροί βομβαρδισμοί για την κατάληψη της Μαριούπολης, της στρατηγικής πόλης στην αζοφική θάλασσα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε δώσει το δικό του τελεσίγραφο προς τον ουκρανικό στρατό που, σύμφωνα με τη Μόσχα παραμένει εγκλωβισμένος στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal, το οποίο όμως εξέπνευσε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, οπότε και ξεκίνησαν νέες ρωσικές επιθέσεις.

Μάλιστα, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές εισέβαλαν στην πόλη, οπότε και άρχισαν αεροπορικές επιδρομές και νέοι βομβαρδισμοί. Επιπλέον, η ουκρανική πλευρά τονίζει ότι ο ρωσικός στόλος ετοιμάζει μια αμφίβια απόβαση για να ενισχύσει τις δυνάμεις του στην πόλη.

Υπενθυμίζεται πως το τελεσίγραφο της Μόσχας ανέφερε: «Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal, καθώς και με γνώμονα τις καθαρά ανθρώπινες αρχές, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις προσφέρουν στους αγωνιστές εθνικιστικών ταγμάτων και ξένους μισθοφόρους από τις 06:00 (ώρα Μόσχας) στις 17 Απριλίου, 2022, να σταματήσουν τυχόν εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα. Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους εγγυούμαστε ότι θα σώσουν τη ζωή τους».

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν υπάρχει καμία διάθεση από την Ουκρανία να παραδώσει τα όπλα στη Ρωσία και συνεπώς τα «κλειδιιά» της πολιορκημένης Μαριούπολης.

Ο σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, Πέτρο Αντριουσένκο, δήλωσε στο Telegram ότι παρά το «διάδρομο παράδοσης που δημιούργησε η Ρωσία για τα εναπομείναντα στρατεύματα στην πόλη, οι υπερασπιστές μας συνεχίζουν να αντιστέκονται για την άμυνα της Μαριούπολης».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι εχθροπραξίες από τις ρωσικές δυνάμεις δεν περιορίζονται στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, όπου φέρεται να διαμένουν Ουκρανοί στρατιώτες. «Κατά τη διάρκεια των μαχών, οι κατακτητές βομβάρδισαν ξανά ιδιωτικές κατοικίες με βαρύ πυροβολικό», ανέφερε.

Απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί σήμερα συμφωνία με τη Μόσχα για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων από τις περιοχές όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις.

«Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για καταπαύσεις του πυρός και οδούς απομάκρυνσης αμάχων. Γι' αυτό δυστυχώς δεν ανοίγουμε σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους», έγραψε η Βερεστσούκ στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η ίδια δήλωσε ακόμη πως οι ουκρανιικές αρχές ζήτησαν να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων και τραυματισμένων ουκρανών στρατιωτών από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανοίξουν και πάλι το συντομότερο δυνατόν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι», πρόσθεσε.

