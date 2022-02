Οι Ρώσοι σφυροκοπούν τις ουκρανικές θέσεις

Περίπου ένα λεπτό μετά τη λήξη του διαγγέλματος του Βλαντιμίρ Πούτιν, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος βομβαρδισμός στρατιωτικού στόχου σε ουκρανικό έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις. Ήταν περίπου 5:00 ξημερώματα της Πέμπτης 24 Φεβρουαρίου του 2022. Τις επόμενες ώρες η ρωσική στρατιωτική μηχανή επέφερε αποφασιστικά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας, όπως δείχνει και ο χάρτης που δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Le Monde το μεσημέρι της Πέμπτης.

Από τις 5 το πρωί έως και τις 11 λίγο πριν το μεσημέρι, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται πως έπληξαν όλες τις αεροπορικές βάσεις της Ουκρανίας, τις τοποθεσίες με πυραυλικά οπλικά συστήματα και όλες τις υπόλοιπες θέσεις αεράμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα, οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να μετακινήσουν προς την Οδησσό και τη Μαριούπολη, δηλαδή ανατολικά και νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, αερομεταφερόμενες δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο κατάφεραν να προσγειωθούν ως φαίνεται με ασφάλεια στα αεροδρόμια των δύο αυτών τοποθεσιών. Την ίδια ώρα ρωσικές δυνάμεις προωθούνταν προς την πόλη Χάρκοβο, εντός της ευρύτερης περιφέρειας του Ντονμπάς, ενώ παράλληλα μονάδες του ρωσικού στρατού πέρναγαν τα σύνορα στα βόρεια της χώρας και κατά μήκος της γραμμής επαφής με τη Λευκορωσία. Εάν κανείς παρατηρούσε τον χάρτη της Ουκρανίας λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης μαζί με τις θέσεις των ρωσικών δυνάμεων θα αντιλαμβανόταν πως είχε σχηματιστεί ένα μέτωπο σε σχήμα ημισελήνου του οποίου η μια άκρη βρίσκεται στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα και η άλλη δυτικά του Χάρκοβο με κατεύθυνση το Κίεβο και με σημείο άμεσης επαφής τη γραμμή του ποταμού Δνείπερου που φαίνεται πως είναι και ο άμεσος τακτικός στόχος των Ρώσων επιτελαρχών. Η γραμμή του Δνείπερου κόβει την Ουκρανία με μια διαγώνια γραμμή στη μέση.

Οι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τα σημεία που επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις με πυραύλους, αεροσκάφη και πυροβολικό:

Λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία παρατηρήθηκαν κυρίως στο Κίεβο αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα τάσεις φυγής από τους αστικούς ιστούς των πολιτών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στις εξόδους του Κιέβου τεράστια μποτιλιαρίσματα. Την ίδια ώρα σχηματίζονταν μεγάλες ουρές σε όλες τις πόλεις της Ουκρανίας μπροστά από τα τραπεζικά υποκαταστήματα αλλά και τους σταθμούς καυσίμων. Μέσω της επιβολής στρατιωτικού νόμου επιβλήθηκε αμέσως και η απαγόρευση μαζικών αναλήψεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Περί τις 11:30 ο πρόεδρος Ζελένσκι απευθυνόμενος στους ουκρανούς κάλεσε κάθε πολίτη που μπορεί να φέρει όπλο να σπεύσει στα εθελοντικά σώματα που σχηματίζονται, ενώ έδωσε το δικαίωμα και στους φυλακισμένους να πολεμήσουν στο πλαίσιο της επιστράτευσης.

Λίγο νωρίτερα η γαλλική τηλεόραση France 24 σε απευθείας σύνδεση με την Ουκρανία μετέδωσε μέσω της ανταποκρίτριας στο Χάρκοβο πως στρατιωτικές πηγές είχαν αναφέρει πως οι Ρώσοι έστειλαν τελεσίγραφο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για άμεση παράδοση των όπλων μετά και την εξουδετέρωση όλων των βασικών στρατιωτικών υποδομών του ουκρανικού στρατού. Ανάλογες πληροφορίες για την κατάσταση στην Ουκρανία έφταναν περίπου την ίδια ώρα σε διάφορα στρατιωτικά επιτελεία των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές στην Αθήνα επιβεβαίωναν λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, ανεπίσημα βέβαια, πως η ουκρανική αντίσταση στη ρωσική επίθεση ήταν προς το παρόν κατώτερη του αναμενόμενου.

Αργά το πρωί της Πέμπτης το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κατέρριψε πέντε ρωσικά αεροσκάφη και πως κατέστρεψε μεγάλο αριθμό ρωσικών αρμάτων. Την πληροφορία αυτή διέψευσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Στις 10 το πρωί οι ουκρανοί ανακοίνωσαν επίσημα πως είχαν καταγραφεί 8 νεκροί και αρκετοί περισσότεροι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων ωρών των πολεμικών επιχειρήσεων να ελέγχουν και να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες.

Cruise missile impact against Ivano Frankivsk airport in western #Ukraine (via @AndreyZhukovv) pic.twitter.com/vgFNAseJwC