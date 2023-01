Ιαπωνία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω απειλής για βόμβα

Αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Τσούμπου στην κεντρική Ιαπωνία έκανε σήμερα αεροσκάφος της εταιρείας Jetstar, ύστερα από απειλή για βόμβα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα, στα περίχωρα του Τόκιο, με προορισμό την Φουκουόκα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι 149 ταξιδιώτες είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συγκεκριμένη πτήση.

Αμέσως μετά την προσγείωση, οι επιβάτες εγκατέλειψαν εσπευσμένα το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις ειδικές ράμπες διαφυγής, όπως φαίνεται σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Woke up to hear about an emergency plane landing at Chubu Centrair in Nagoya because of a possible bomb. ._. pic.twitter.com/YNjADsvNTx