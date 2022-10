ΗΠΑ: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η κάψουλα της SpaceX που μετέφερε τέσσερις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια – λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) – στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα.

Με την κάψουλα «Freedom» επέστρεψαν στη Γη τρεις Αμερικανοί αστροναύτες και μια Ιταλίδα συνάδελφός τους, ολοκληρώνοντας την σχεδόν 6μηνη παραμονή τους στον ISS.

Στην αποστολή Crew-4, η οποία ξεκίνησε την αποστολή της στον ISS στις 27 Απριλίου, συμμετείχαν οι Αμερικανοί Κιέλ Λίντγκρεν (49 ετών), Τζέσικα Γουάτκινς (34 ετών), Μπομπ Χάινς (47 ετών) και η Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφερέτι (45 ετών), η οποία ήταν επικεφαλής.

Η κάψουλα προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στις 16:55 (τοπική ώρα) με τη συνδρομή αλεξίπτωτων και η διαδικασία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) και την ιδιωτική εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @Astro_Kjell, @Astro_FarmerBob, @astro_Watkins, and @AstroSamantha! pic.twitter.com/4zakQ1ZHLY