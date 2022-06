ΗΠΑ: Μετά την επίθεση σε σχολείο στο Τέξας, διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για να «σταματήσει η σφαγή»

Χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν σήμερα στους δρόμους της χώρας ζητώντας καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα μετά τις πρόσφατες σφαγές, εκ των οποίων αυτή σε σχολείο του Τέξας που συγκλόνισε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ουάσινγκτον, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν κάτω από τον συννεφιασμένο ουρανό ζητώντας να «σταματήσει η σφαγή», σύμφωνα με ένα πανό μεταξύ άλλων που έγραφε: "ένα παιδί αξίζει περισσότερο από το τουφέκι σας", «φτάνει πια».

📍Tupelo, Mississippi pic.twitter.com/spudHLkOpB — March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) June 11, 2022

«Συντάσσομαι μαζί τους για να επαναλάβω την έκκλησή μου στο Κογκρέσο: κάντε κάτι», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Twitter για να υποστηρίξει τις εκατοντάδες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.



I join them by repeating my call to Congress: do something. — President Biden (@POTUS) June 11, 2022

«Η βούληση του αμερικανικού λαού προσκρούει σε μια μειοψηφία», αποδοκιμάζει μέσα από το πλήθος η Σίνθια Μάρτις, κάτοικος της Ουάσινγκτον, αναφερόμενη στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα που αντιτίθεται στις μεταρρυθμίσεις.

40K in the rain.



THIS IS NOT A MOMENT. THIS IS A MOVEMENT. #MarchForOurLives pic.twitter.com/djQewi7pJr — March For Our Lives ☮️ (@AMarch4OurLives) June 11, 2022

I am #StillMarching—for the six people taken the day I was shot in Tucson, for the 19 children lost in Uvalde, for over 45,000 lives killed in a single year because of gun violence.



Thousands of us are still marching, and we will not stop until gun violence ends. pic.twitter.com/JIvokUDQNh — Gabrielle Giffords (@GabbyGiffords) June 11, 2022

Ο σύλλογός της είχε οργανώσει διαδήλωση στο ίδιο σημείο πριν από εννέα χρόνια, μετά το λουτρό αίματος στο Σάντι Χουκ, που είχε ως αποτέλεσμα 26 νεκρούς, ανάμεσά τους 20 παιδιά το 2012.

«Βρισκόμαστε εδώ, σχεδόν 10 χρόνια αργότερα και σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει», δηλώνει η 63χρονη Αμερικανίδα.

Today, New York joins cities across the nation to #MarchForOurLives and say:



Enough waiting.



Enough praying.



Enough offering empty thoughts.



We will fight every single day until we get the common-sense gun reforms this nation needs to end gun violence and save lives. pic.twitter.com/hD0QWItyNq — NY AG James (@NewYorkStateAG) June 11, 2022

Κοντά της υπήρχαν τοποθετημένα χιλιάδες βάζα με λευκά και πορτοκαλί λουλούδια, που αντιπροσώπευαν την αύξηση της βίας στη χώρα από το 2020, χρονιά κατά την οποία 45.222 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με την οργάνωση Giffords για τη διάσωση της ζωής από τη βία των όπλων.