ΗΠΑ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από πυροβολισμούς σε σουπερμάρκετ στο Κολοράντο

«Αρκετοί» άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από πυρά το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το περιστατικό», δήλωσε ο Κέρι Γιαμαγκούτσι, αξιωματικός της αστυνομίας της πόλης, η οποία δεν απέχει πολύ από τα Βραχώδη Όρη, αποφεύγοντας να δώσει ακριβή απολογισμό.

«Με λύπη μου ανακοινώνω ότι ο ένας εξ αυτών ήταν αστυνομικός της πόλης Μπόλντερ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές προσκείμενες στην αστυνομία έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς σε αυτό το νέο mass shooting (ο όρος αναφέρεται σε επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τουλάχιστον τέσσερα θύματα) στις ΗΠΑ.

Προσοχή-Σκληρές εικόνες

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured.



(GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/sik2kH3uHh